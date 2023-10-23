Яннис Адетокумбо подарил одноклубникам по «Милуоки» свои именные кроссовки

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо подарил всем одноклубникам новую модель именных кроссовок от Nike. Одна из пар досталась новобранцу «Бакс» Дэмиану Лилларду, который представляет компанию Adidas.
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