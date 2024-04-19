Юрист Соловьев: если сосед нарушает санитарные нормы, его можно выселить

Если сосед в многоквартирном доме постоянно нарушает санитарно-эпидемиологические нормы, а его квартира становится источником размножения вредителей, его можно выселить, считает заслуженный юрист России Иван Соловьев.
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