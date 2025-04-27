Шествие людей, принимающих участие в празднике "На Красную Горку" в хуторе 1-я Березовка, стартовало.
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Шествие людей, принимающих участие в празднике "На Красную Горку" в хуторе 1-я Березовка, стартовало.