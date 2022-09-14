«У нас с Беккером были давние дружеские отношения. Иногда я ему занимал 100-200 тыс. рублей»

«У нас с Беккером были давние дружеские отношения. Иногда я ему занимал 100-200 тыс. рублей»

Бывший заместитель директора департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Шиповалов, которого будут судить по делу о взятках, превышении должностных полномочий и незаконном хранении более 2 тыс.

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