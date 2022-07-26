Диетолог Гинзбург назвал продукт, увеличивающий продолжительность жизни

Продукт поможет при профилактике возрастных болезней.Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о продукте с чудодейственными свойствами: увеличить продолжительность жизни и справиться с возрастными болезнями поможет тофу.