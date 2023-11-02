Главком ВСУ Залужный заявил, что ситуация на поле боя находится в тупике

Военачальник также допустил, что «глубокого и красивого прорыва» у Украины не будетГлавнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в статье для британской газеты The Economist написал, что военный конфликт с РФ «зашел в тупик» и ожидать прорывов на фронте от какой-либо из сторон не стоит.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии