Главком ВСУ Залужный заявил, что ситуация на поле боя находится в тупике

Военачальник также допустил, что «глубокого и красивого прорыва» у Украины не будетГлавнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в статье для британской газеты The Economist написал, что военный конфликт с РФ «зашел в тупик» и ожидать прорывов на фронте от какой-либо из сторон не стоит.