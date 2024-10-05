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Рыбные ресурсы северной Атлантики подорваны, а страны так и не договорились

Рыбные ресурсы северной Атлантики подорваны, а страны так и не договорились

Чрезмерный вылов рыбы за последнее десятилетие связан с тем, что Норвегия, Великобритания, Фарерские острова и Евросоюз, не договорились о распределении квот, в результате чего односторонние квоты превышают объемы вылова, рекомендованные Международным советом по исследованию моря (ICES) 4 октября сообщает издание Seafoodsource.

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