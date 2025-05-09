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Россия и США в ООН: Полянский ожидает активизации американской дипломатии

Россия и США в ООН: Полянский ожидает активизации американской дипломатии

Россия и США наладили рабочие контакты в ООН, заявил Дмитрий Полянский. С назначением нового постпреда США ожидания будут связаны с активизацией дипломатии в соответствии с указаниями президента Дональда Трампа.

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