Россия и США в ООН: Полянский ожидает активизации американской дипломатии

Россия и США наладили рабочие контакты в ООН, заявил Дмитрий Полянский. С назначением нового постпреда США ожидания будут связаны с активизацией дипломатии в соответствии с указаниями президента Дональда Трампа.
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