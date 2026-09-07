«Спартак» проиграл «Динамо», 5:0 от «Барсы», Антонелли выиграл в Монце, Медведев и Калинская вылетели с US Open, 2-е место Трусовой в Японии, победа «Арсенала», Мостовой забил за «Локо» и другие новости

1. «Динамо» обыграло «Спартак» дома в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ – 2:1. Гладышев забил после ошибки Умярова, у Пруцева и Гомеса голы, Тюкавина удалили на 72-й за удар в шею Джику.
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