Музейные уроки.

С целью совершенствования образовательного процесса, развития у учащихся интеллектуальных, моральных, культурных и творческих возможностей, воспитания национального самосознания, приобщения к национальной и общечеловеческой культуре, развития кругозора, организации культурного досуга несовершеннолетних учащиеся 5 ´А´ класса посетили музейно-педагог .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии