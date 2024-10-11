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Музейные уроки.

Музейные уроки.

С целью совершенствования образовательного процесса, развития у учащихся интеллектуальных, моральных, культурных и творческих возможностей, воспитания национального самосознания, приобщения к национальной и общечеловеческой культуре, развития кругозора, организации культурного досуга несовершеннолетних учащиеся 5 ´А´ класса посетили музейно-педагог .

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