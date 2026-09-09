Британский Channel 4 объявил, что уволит 340 сотрудников к концу года

Британская государственная телевещательная компания Channel Four Television Corp. планирует сократить штат на 340 человек к концу года — за 43-летнюю историю канала это будет самое крупное сокращение его персонала.
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