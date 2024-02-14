Гоба — самый большой метеорит на Земле

Сразу стоит сделать оговорку: самый большой из найденных, а не известных науке. А то ведь был знаменитый Тунгусский метеорит, диаметр которого (по смоделированной NASA модели падения) составлял примерно 70–80 метров.
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