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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осар Томпсон эффектно поставил сверху с сопротивлением Клинта Капелы

Осар Томпсон эффектно поставил сверху с сопротивлением Клинта Капелы

Легкий форвард «Детройта» Осар Томпсон стал автором запоминающегося данка во время матча с «Атлантой» (120:126).

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