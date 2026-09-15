Россия заберёт своё: Лавров высказался о судьбе замороженных резервов

Москва не сомневается в конечном возврате своих замороженных золотовалютных резервов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на XIII посольском круглом столе, где обсуждалась правовая политика западных стран на фоне украинского кризиса.
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