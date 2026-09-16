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«Ак Барс» отыгрался с 0:3 в дерби с «Салаватом» и победил в овертайме. Соколов сравнял на 60-й, Миллер забросил победную шайбу в овертайме

« Ак Барс » отыгрался с 0:3 в рамках «Зеленого дерби» с « Салаватом Юлаевым ». После двух периодов игры Fonbet Чемпионата КХЛ команда  Анвара Гатиятулина уступала со счетом 0:3.

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