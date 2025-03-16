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Царьград

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Всем спасибо, Россия согласна, но: в перемирии остались вопросы контроля его исполнения

Всем спасибо, Россия согласна, но: в перемирии остались вопросы контроля его исполнения

Москва не против прекращения боевых действий, но при этом остаются важные нюансы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

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