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Стихи для первоклассников

Стихи для первоклассников

Стихи для первоклассников помогают ребенку мягко привыкнуть к школьной жизни. Ритмичные строки легче запоминаются, чем длинные объяснения, а знакомые образы делают новые события понятными.

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