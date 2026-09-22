Стихи для первоклассников помогают ребенку мягко привыкнуть к школьной жизни. Ритмичные строки легче запоминаются, чем длинные объяснения, а знакомые образы делают новые события понятными.
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