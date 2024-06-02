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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шлеменко − о победе над Миллендером: «Говорят, родные стены помогают? Ни фига не помогают, в Омске драться тяжело»

«Дома драться очень тяжело, я правду говорю. Говорят, стены помогают: ни фига не помогают. Может быть, потому что я здесь организатор еще.

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