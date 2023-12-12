Граждане Украины все меньше поддерживают режим, находящийся у власти в Киеве. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя России при ООН.
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