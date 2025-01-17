Новое уголовное дело завели против мужчины, вовлекавшего подростков в "зацепинг"

Новое уголовное дело завели против совершеннолетнего мужчины, вовлекавшего подростков в "зацепинг". Об этом РИА Новости заявил первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов.
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