Немецкий стелларатор установил новый мировой рекорд по удержанию термоядерной плазмы

Установка Wendelstein 7-X / © MPI for Plasma Physics, Jan Hosan Это достижение имеет решающее значение, поскольку поддержание горячей, плотной плазмы в течение достаточно длительного времени станет ключом к жизнеспособности термоядерной энергетики.
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