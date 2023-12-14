Общественное уведомление.

Открытое акционерное общество ´ФанДОК´ обратилось в Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды с заявлением о выдаче комплексного природоохранного разрешенияЗаявление на получение комплексного природоохранного разрешения .
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