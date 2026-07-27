Почему Дэвид Гилмор и Джимми Пейдж единогласно признали гения Джими Хендрикса

В мире рок-музыки признание коллег стоит дороже любых наград. Когда два титана, чьи риффы стали саундтреком к жизни нескольких поколений, склоняют головы перед талантом третьего — это событие, заслуживающее пристального внимания.
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