Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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«Это было убийство!»: что на самом деле случилось с режиссером Василием Шукшиным

2 октября 1974 года Василий Шукшин умер в каюте теплохода «Дунай» во время съёмок фильма «Они сражались за Родину».

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