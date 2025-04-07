Селянне: рекорд никогда не должен был быть побит, но Овечкин сделал это

Член Зала хоккейной славы финн Теему Селянне заявил, что снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйна Гретцки никогда не должен был быть побит, но российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сделал это.
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