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Банки с начала года снизили выдачи кредиток на треть

Банки с начала года снизили выдачи кредиток на треть

Объемы одобренных лимитов снизились на 20%. Эксперты отмечают, что это последствия жесткого регулирования сегмента, снижения платежеспособности граждан и высоких процентных ставок За текущий год россияне оформили кредитные карты почти 22,5 млн раз более чем на 3 трлн рублей, пишет Forbes со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

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