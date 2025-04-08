Житель Алтая после возвращения с СВО оплатил ГАИ долги по штрафам на 45 тысяч рублей

Перед убытием на спецоперацию должник воспользовался своим правом на приостановление исполнительных производств В Алтайском крае житель Алейска после возвращения с СВО рассчитался с долгами по 45 исполнительным производствам на сумму 45,3 тыс.
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