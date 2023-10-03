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Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Алонсо сражается с неидеальной машиной, Феттель скорее старался улучшить ее»

Алонсо заменил Феттеля в составе «Астон Мартин», когда немец завершил карьеру в конце 2022 года. Зурер проанализировал, почему Фернандо увереннее выступает в паре с Лансом Строллом, чем Себастьян.

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