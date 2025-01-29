На Камчатке семеро пациентов сдали анализы на гепатит за свой счет

По меньшей мере семеро пациентов онкодиспансера на Камчатке, которые проходили в медучреждении КТ и МРТ с контрастом и могут быть заражены гепатитом, сами и за собственный счет сдавали анализ на вирус, выяснили "Известия".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии