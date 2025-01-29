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На Камчатке семеро пациентов сдали анализы на гепатит за свой счет

По меньшей мере семеро пациентов онкодиспансера на Камчатке, которые проходили в медучреждении КТ и МРТ с контрастом и могут быть заражены гепатитом, сами и за собственный счет сдавали анализ на вирус, выяснили "Известия".

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