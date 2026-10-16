Сегодня в рамках регионального форума с обучающимися СПО по вопросам правоохранительной деятельности «Основы профессиональной подготовки сотрудников силовых структур» прошли лекционные и практические занятия с заместителем начальника отдела организации взаимодействия с органами государственной власти и межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тамбовской области со студентами 3-го курса Института права и национальной безопасности ТГУ имени Г.