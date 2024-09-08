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Царьград

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«Ртутную бомбу» хранит вечная мерзлота Арктики

«Ртутную бомбу» хранит вечная мерзлота Арктики

Ученые посчитали, сколько ртути попадает в воды океана из-за таяния вечной мерзлоты в Арктике.Во время таяния льдов и размораживания почвы в Арктике в воду попадают вредные химические вещества.

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