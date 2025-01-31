Трамп обеспечил Чикаго «апокалипсис» — американцы боятся выходить на улицы Евгения КомароваВ последнее время обстановка на улицах Чикаго напоминает последствия апокалипсиса — американцы боятся выходить из домов из-за Дональда Трампа.
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