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Захарова назвала Зеленского "вторым бен Ладеном"

Захарова назвала Зеленского "вторым бен Ладеном"

Global Look Press/Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила украинского президента Владимира Зеленского с бывшим главой террористической "Аль-Каиды"* Усамой бен Ладеном.

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