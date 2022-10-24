Захарова назвала Зеленского "вторым бен Ладеном"

Global Look Press/Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила украинского президента Владимира Зеленского с бывшим главой террористической "Аль-Каиды"* Усамой бен Ладеном.
Global Look Press/Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила украинского президента Владимира Зеленского с бывшим главой террористической "Аль-Каиды"* Усамой бен Ладеном.
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