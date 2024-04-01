В России начнут блокировать продажу просроченных товаров

МОСКВА, 1 апреля, ФедералПресс. В России на кассах магазинов будут блокировать просроченные товары. Подробности рассказал заместитель гендиректора ЦРПТ, оператора системы маркировки «Честный знак», Реваз Юсупов.
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