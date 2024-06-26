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Эван Тернер: «Этот драфт будет куском дерьма»

«У нас до сих пор нет единого мнения о том, кто станет 1-м номером драфта. Как часто такое происходит?» – спросил бывший игрок НБА Андре Игудала.

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