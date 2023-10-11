Собянин открыл в Москве крупнейший в России роботизированный архив

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с руководителем Федерального архивного агентства Андреем Артизовым открыли новый роботизированный архивный комплекс московского Главархива – Мосархив в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).
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