Камила Валиева выступила в Екатеринбурге: яркие фото с уникального шоу

Знаменитая фигуристка Камила Валиева выступила в КРК «Уралец» в Екатеринбурге 23 ноября. Она сыграла ведущую роль в постановке не имеющего аналогов музыкально-театрального шоу на льду «История любви Шахерезады».
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