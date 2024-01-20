Ученые успешно протестировали лазерную зарядку для спутников

Лазерный луч можно использовать не только для передачи данных в космосе и для поражения целей. Его энергии хватит, чтобы зарядить аккумуляторы небольших спутников, рои которых обещают появиться на орбите.
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