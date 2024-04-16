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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рой Джонс назвал Бивола фаворитом в поединке с Бетербиевым: «Артур был в нокдауне, а Дмитрий никогда не оказывался на полу»

«Шансы не 50 на 50. Бетербиев был в нокдауне, Бивол никогда не оказывался на полу. Бивол дрался с Саулем Альваресом и деклассировал его.

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