Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние несколько суток потеряли около 150 человек и контроль над несколькими опорниками из-за неудачных попыток провести контратаку под Волчанском в Харьковской области.
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