Юрист Адамс объяснил идею внедрения единого платёжного документа за ЖКУ

Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс рассказал в беседе с RT, что введение единого платёжного документа за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) предполагает концентрацию финансовых потоков в одном расчётном центре, который будет выступать в качестве посредника между потребителями и поставщиками ресурсов.