ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 639 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элина Морозова
    Да разве она  лезла?Сестра винит меня...
  • Одиссей
    Совершенно верно. А ,между тем, они прекрасно знают границу дозволенного. Поорать - это одно, а оскорбить, унизить - ...«Тогда я долго ду...
  • Дмитрий Бакланов
    Когда проорались,договорились и мирно разошлись, про это не пишут. Журнашлюшкам не интересно. А вот когда наорались, ...«Тогда я долго ду...

Шесть признаков "мужчины-феминиста". Но с двумя большими подвохами.

Шесть признаков "мужчины-феминиста". Но с двумя большими подвохами.

Он – за честные равноправные отношения между мужчинами и женщинами, но феминисток не любит. У меня тут спросили с подозрением, а не феминистка ли я? Вопрошающий при этом не стал скрывать, что не любит феминисток.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх