Шесть признаков "мужчины-феминиста". Но с двумя большими подвохами.

Он – за честные равноправные отношения между мужчинами и женщинами, но феминисток не любит. У меня тут спросили с подозрением, а не феминистка ли я? Вопрошающий при этом не стал скрывать, что не любит феминисток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии