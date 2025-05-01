Строгино – Динамо Санкт-Петербург – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Вторая Лига, 3 мая 2025

В субботу, 3 мая, сыграют Строгино и Динамо Санкт-Петербург в рамках Второй Лиги по футболу (ФНЛ-2. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.