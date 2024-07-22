В истории с видео, на котором «Ланцет» поражает польский самоходный миномёт RAK-120, гораздо больше интересных деталей, чем может показаться изначально.
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В истории с видео, на котором «Ланцет» поражает польский самоходный миномёт RAK-120, гораздо больше интересных деталей, чем может показаться изначально.
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