Четыре фигуранта дела «Крокус Сити Холла» оказались боевиками «Вилаят Хорасан»*

Фигуранты уголовного дела о теракту в «Крокусе» были участниками «Вилаят Хорасан»*Четырех фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обвиняют в участии в террористической группировке «Вилаят Хорасан»*.