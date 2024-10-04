Рейтинг фильма “Джокер: Безумие на двоих” продолжает падать: на Rotten Tomatoes у фи...

Рейтинг фильма “Джокер: Безумие на двоих” продолжает падать: на Rotten Tomatoes у фильма уже 39%Мировая премьера фильма “Джокер: Безумие на двоих” состоится уже сегодня: на фильм продолжают появляться новые рецензии как от зрителей, так и от кинокритиков.