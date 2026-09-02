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Вечерний Новосибирск

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Валерия Чувакова утвердили на должность директора СУНЦ НГУ

Валерия Чувакова утвердили на должность директора СУНЦ НГУ

Кандидат физико-математических наук, выпускник ФМШ 1979 года Валерий Чуваков официально вступил в должность после четырёх месяцев работы в статусе исполняющего обязанности.

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