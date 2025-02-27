С данью опере: в Большом театре запустили марафон Вагнера

Театральная публика столицы давно ждала этого: в Большом театре начался фестиваль Рихарда Вагнера. Зрителю представят одно из самых ярких событий последних десятилетий: Мариинский театр сыграет на Исторической сцене ГАБТ все оперы цикла «Кольцо нибелунга».
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