С данью опере: в Большом театре запустили марафон Вагнера

Театральная публика столицы давно ждала этого: в Большом театре начался фестиваль Рихарда Вагнера. Зрителю представят одно из самых ярких событий последних десятилетий: Мариинский театр сыграет на Исторической сцене ГАБТ все оперы цикла «Кольцо нибелунга».