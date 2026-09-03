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«Когда уже сильно за миллион, наверное, в личную коллекцию не стала бы покупать»: Юлианна Караулова объяснила, сколько готова потратить на понравившуюся картину

«Когда уже сильно за миллион, наверное, в личную коллекцию не стала бы покупать»: Юлианна Караулова объяснила, сколько готова потратить на понравившуюся картину

Певица Юлианна Караулова рассказала, что готова отдать более миллиона рублей за понравившуюся картину.

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