Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Народный фронт передал участникам СВО из Татарстана технику на сумму 13 млн рублей

Народный фронт передал участникам СВО из Татарстана технику на сумму 13 млн рублей

Народный фронт передал бойцам - участникам специальной военной операции из Татарстана технику на сумму 13 миллионов рублей.

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