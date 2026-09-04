Народный фронт передал участникам СВО из Татарстана технику на сумму 13 млн рублей

Народный фронт передал бойцам - участникам специальной военной операции из Татарстана технику на сумму 13 миллионов рублей.
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